Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi ? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme potasına giren isim

Survivor Ünlüler Gönüllüler'in yayınlanan 50. bölümünde, dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu ise, konseyde yapılan oylama sonrası belli oldu. Dokunulmazlık ve ödül oyununun beraber oynandığı gecede, eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takımdan seçildi. Acun Ilıcalı'nın Ünlüler takımına sert bir uyarıda bulunması ise dikkat çekti. Peki, Survivor eleme adayı kim? Survivor'da kim kazandı? İşte, Survivor 18 Nisan eleme adayı ve son bölümde yaşananların özeti.

SURVİVOR AVANTAJI KİM KAZANDI?

Surivor'un yayınlanan 50. bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunu birleştirildi. Heyecan dolu gecede, dokunulmazlık oyunu öncesi avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında mücadele veren Survivor takımlarından biri kazanarak dokunulmazlık oyunu öncesi avantaj yakaladı. Survivor'da bu hafta avantaj oyununu ünlüler kazandı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da oynan avantaj oyunu sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geçti. Survivor'da 18 Nisan 2020 tarihli Survivor 50. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Oynanan oyunda Ünlüler takımı bu hafta hem dokunulmazlık hem ödül oyununu kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı. Survivor gönüllüler takımı konseyde adadan gitmesini istedikleri kişinin ismini yazarak oylama yaptı.

Yapılan oylamada Barış ve Gizem'in ismi en fazla yazılan yarışmacılardan oldu. Son oyun Barış'a çıkmasıyla, Survivor haftanın ilk eleme adayı Barış oldu.