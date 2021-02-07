Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte 6 Şubat Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'in son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor'un cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümünde dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında oylama yapıldı. En fazla ismi çıkan Doğan haftanın ilk eleme adayı olurken, gönüllüler takımı ödül ve dokunulmazlığı kazanarak geceye damga vurdu. Öte yandan, dokunulmazlık mücadelesinde havuza atlayan Gonca'nın sağlık durumunun ciddi olmadığı anlaşıldı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı konsey oylaması yaptı. Gerginliğin eksik olmadığı gecede yapılan oylama ile en çok ismi yazılan Doğan eleme potasına girdi. Eleme adayı olan Doğan, aradan sıyrıldığını söyledi.

Survivor'dan pazar akşamı ve salı akşamı birer adayın da çıkmasının ardından eleme adayları kesinleşecek. Halktan gelen SMS oylamaları ile de adaya veda eden isim 9 Şubat gecesi belli olacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin önemli olduğu oyunda her iki takımın da yarışmacıları zor anlar yaşandı.

Dokunulmazlık öncesi avantaj oyununda rakibine göre daha hızlı bir şekilde atışları yapan Yunus Emre, takımına avantajı kazandırdı. Gönüllüler takımı böylece dokunulmazlık oyununa önce başladı.

Bir kez daha parkurda karşılaşan her iki takım bu kez gerçek oyunda mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununda bu avantajı çok iyi kullanan Gönüllüler takımı, 9-2 gibi farklı bir skora ulaşarak arayı açtı. Ünlülerden Barış ile Gönüllülerden Poyraz parkurdaki performansı nefes kesti. Son turda ise Poyraz, kum torbası ile üç başarılı atışı yaptı ve skoru 10-4 yaptı. Böylece Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan Survivor erzak oyunu için parkurda nefes kesen anlar yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının karşılaştığı erzak oyununda bu hafta ödül yeşil mercimek ile patates oldu.

Adadaki yaşam şartları için hayati önem taşıyan oyunda gönüllüler farkını ortaya koydu ve ön geçti. Geçtiğimiz hafta yapılan oyunları kaybeden gönüllüler takımı, skoru 7-3 yaptı. Yarışmacıların parkurda oldukça zorlandığı market oyununda kazanan böylece gönüllüler takımı oldu. Patates ve mercimek ödülünü alan gönüllüler takımı uzun aradan sonra erzak kazanmış oldu.

HAVUZDAN ÇIKAMAYAN GONCA KORKUTTU

Bu sezon sakatlıklarla gündemden düşmeyen Survivor'da dokunulmazlık oyunu korku dolu anları ekranlara getirdi. Havuz oyununda suya atladığı sırada bağırmaya başlayan Gonca, belinin ağrıdığını söyledi. Sudan çıkarılan Survivor Gonca'ya çekim ekipleri ve doktorlar hemen müdahalede bulundu.

Gonca'nın ayağa kalkarak yürümesi ile sağlık durumunun ciddi olması anlaşıldı. Daha önceden de belinden sakatlığı bulunduğu açıklanan Gonca'nın gözyaşlarına boğulması ise takım arkadaşlarını oldukça üzdü.