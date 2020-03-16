Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte haftalık performans sıralaması 15 Mart

Ünlüler Gönüllüler formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de heyecan pazar akşamı da devam etti. Dominik'te şampiyonluğa adım adım yaklaşılırken, 15 Mart akşamı yayınlanan 20. bölümde dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Cumartesi akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazandığı Survivor'un yeni bölümünde nefes kesen rekabet ekran başındakileri de heyecanlandırdı. Peki, Survivor eleme potasına kim girdi? Survivor 15 Mart eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın ilk eleme adayı...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 20. bölümünde dokunulmazlık mücadelesi heyecanlı anlara sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımının parkurda ter döktüğü oyunun ardından bu kez yarışmacılar final dokunulmazlık oyunu için bir mücadele daha yaşandı. Oynanan oyunların ardından Survivor'da dokunulmazlığı 3'e 0 ünlüler takımı kazandı. Gecenin göz dolduran performansı ise 2 günde 6'da 5 yapan Berkan Karabulut oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için konseyde toplantı.Ceyhun " O'nun için çok üzülüyorum ve O'nu İstanbul'a ailesinin yanına gönderiyorum" diyerek Cemal Can'ın ismini yazdı. 15 Mart Survivor'un son bölümünde yapılan oylama sonrası Survivor'da eleme potasına giren isim Cemal Can Cansever oldu.

SURVİVOR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Survivor 2020'nin 4. hafta performans değerlendirmesi dokunulmazlık oyunu sonrası belli oldu. Survivor'da haftalık ve genel performans değerlendirmesi şöyle gelişti;

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANMIŞTI?

Survivor 19. bölümde dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-5 skorla kazandı.