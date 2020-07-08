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Haber Giriş: 08.07.2020 - 01:19,Son Güncelleme:

Survivor ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir?

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Survivor ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir?
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Survivor ekstra sunucularının yorumları, adadaki gelişmeler kadar dikkat çekiyor. Survivor 2020 sezonunda ekstra programı sunucularından olan Murat Özarı Milli Takımın efsane futbolcularından olan Coşkun Özarı’nın oğludur. Survivor yorumlarıyla adından söz ettiren Özarı'nın hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir? İşte, Murat Özarı'nın hayatıyla ilgili ayrıntılar.

Survivor ekstra sunucu Murat Özarı, yarışmayla ilgili yaptığı yorumlarla adından söz ettiriyor. Yorumcu özelliği ile ekranlarda yer alan Murat Özarı, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İşte, Survivor yorumcusu Murat Özarı'yla ilgili merak edilen bilgiler.

MURAT ÖZARI KİMDİR?

Murat Özarı, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaray ile bütünleşen ve Milli Takımın efsane futbolcularından olan Coşkun Özarı’nın oğludur.

Coşkun Özarı, Galatasaray’da forma giyen ve Milli takım eski teknik direktörlerinden olan Coşkun Özarı’dır. 1931 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş 2011 yılında 80 yaşında vefat etmiştir.

Murat Özarı günümüzde TV8 ekranında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer almaktadır.

Survivor Ekstra programında Sema Aydemir Apak, Furkan Dede ve Semih Öztürk de yer alıyor. 

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