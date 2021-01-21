Survivor Duygu kimdir, neden yok, diskalifiye mi oldu? İşte Duygu’nun son durumu

Survivor tanıtımında Acun Ilıcalı’nın “Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız, gerçekten çok üzücü bir durum ama maalesef yapabileceğimiz” açıklaması ardından gözler sakatlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Duygu’ya çevrildi. Sembol oyununda parkurda mücadele eden Duygu talihsiz bir kaza geçirmiş, ilk müdahale ardından ise hastaneye kaldırılmıştı. Acun Ilıcalı, Duygu Serap Salman'ın sağlık durumunun doktor kontrolü ardından belli olacağını bildirmişti.



DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Survivor gönüllüler yarışmacılarına katılan Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı Doğubeyazıt’ta dünyaya geldi.

6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, birçok branşta deneyimli. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü kazandı ancak tamamlamadı.



Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilenen Duygu Salman, yarışmayı kazanması halinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamayı hedefliyor.