Survivor Duygu kimdir, kaç yaşında? Duygu, Poyraz ve Reşat arasında gerginlik!
Survivor yarışmacısı Duygu yeni bölümde Poyraz ve Reşat ile tartışıyor. Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yaşanan gerginliğin ardından Duygu Serap Salman’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu haline geldi. İşte 1997 Ağrı doğumlu yarışmacı hakkında merak edilenler
Survivor Duygu merak edilen isimler arasında bulunuyor. Gönüllüler takımına yedeklerden katılan Duygu Serap Salman, Ağrı doğumlu. Survivor Duygu, Yunus Emre Özhan ile beraber. Özhan personal trainer olarak görev yapıyor.
SURVİVOR DUYGU KİMDİR?
Survivor yarışmacısı Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğumlu. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu İstanbul'da yaşıyor.
6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, birçok branşta deneyimli. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü kazandı ancak tamamlamadı.
Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilenen Duygu Salman, yarışmayı kazanması halinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamayı hedefliyor.
Survivor Duygu, Yunus Emre Özhan ile beraber. Özhan personal trainer olarak görev yapıyor.
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