Survivor dünkü oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık kim kazandı?

Survivor 2020'nin bu akşam ekranlara gelen 19'uncu bölüm ödül oyununda ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımının mı kazandığı, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Kıyasıya geçen mücadelede takımlar tüm güçlerini ortaya koydu. Öte yandan dokunulmazlık oyununu kazanan takım da belli oldu. Peki, Survivor'da bu hafta ödül oyununu hangi takım kazandı? Bu hafta dokunulmazlığı kim kazandı?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2020'nin yeni bölümde ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Kazanan takımın bir hafta adada rahat bir uyku çekeceği yatak ödülü ve sahanda yumurta ödülü için kıyasıya rekabet vardı. Parkurda nefes kesen mücadeleler sonunda oyunu kazanan takım ödülüne kavuştu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bir haftalık dört yatak ödülünün verildiği Survivor'da ödül oyunu kazanan Ünlüler Takımı oldu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

15 Mart 2020 tarihli Survivor 19. bölümde dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-5 skorla kazandı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Adaya veda eden ismin belirlendiği yeni bölüm fragmanında gerilim dolu anlar ekrana yansıyor