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Televizyon
Haber Giriş: 23.02.2020 - 09:45,Son Güncelleme:/

Survivor dün kim kazandı? 22 Şubat Survivor son bölümünde küfür şoku!

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Survivor dün kim kazandı? 22 Şubat Survivor son bölümünde küfür şoku!
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Survivor dün akşam yine heyecan dolu sahneleri izleyicilerle buluşturdu. 22 Şubat Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyunu oynayan ünlüler ve gönüllüler takımı, öncesinde ise ödül oyununda karşı karşıya geldi. Survivor son bölümüne Aycan ile Derya arasındaki küfürlü tartışma damga vurdu. Aycan, Derya'nın yatak yerini değiştirme isteğini dile getirmesinin ardından tartışma esnasında küfürlü cümleler kullandı. Olayın sabahında iki isim bir araya geldi, Aycan Derya'dan özür diledi. İşte, Survivor'da dün akşam kim kazandı ve dokunulmazlık oyununun kazananı kim sorusunun cevabı

Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı dün akşam netlik kazandı. Yiyecek ödülü için oynanan ödül oyununun ve adadan bir kişinin gönderilmesine vesile olacak dokunulmazlık oyununun kazananı farklı takımlar oldu. Peki, Survivor'da dün kim kazandı? İşte, Survivor son bölümünde yaşananlar ve detaylar

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyunu sonrası yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununda mücadele veren takımlar, rakiplerine sayı kazandırmamak için elinden geleni yaptı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kazanan takım 10'a 9 ünlüler takımı oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen 5. bölümünde dokunulmazlık oyunu öncesi yarışmacılar yiyecek ödül oyununu almak için rekabet etti. Her iki takım da yarışmaya motive olmalarını sağlayan yiyecek ödülünü almak için parkurda mücadele verdi. Survivor'un son bölümünde ödül oyununu 3'e 5 gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA AYCAN VE DERYA ARASINDA KAVGA

Survivor'un beşinci bölümünde ünlüler takımında gece bir gerginlik yaşandı. 22 Şubat 2020 tarihli Survivor yeni bölümü ünlüler arasında yaşanan gerginlik tansiyonu yükseltti.

Aycan ile Derya arasında yaşanan tartışma takım arkadaşlarını dahi rahatsız etti. Survivor yeni bölümde Ünlüler takımından Aycan ile Derya arasında yatılan konumla ilgili gerginlik yaşandı.

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