Survivor dün akşam kim kazandı? Survivor 2020 ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununda heyecan dolu anlar yaşandı. Plaj futbolunda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler kıyasıya mücadele etti. Gecenin öne çıkan isimleri, futbol geçmişleri bulunan Sercan ve Aycan oldu. İşte, Survivor 2020 ödül oyununu kazanan takım hakkında bazı bilgiler

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu heyecan dolu geçti. Ödül oyununda ilk turu ünlüler kazandı ve çayın tadına baktı. Oyunun devamında ise Gönüllüler takımı gösterdiği performans ile büyük ödülün sahibi oldu. Survivor adasında oyuncuların motivasyonuna büyük katkı sağlayan ödüllerden biri Gönüllüler takımına gitti ve Gönüllüler çayın sahibi oldu.

PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI

Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor performans oyununda, kadınlar ve erkekler galip gelebilmek adına varlarını yoklarını ortaya koydu. Yoğun mücadele sonunda kadınlarda kazanan Meryem, erkeklerde ise Perviz oldu.

PERFORMANS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımında en iyi ve en düşük performansı gösteren isimler açıklandı. İşte, haftanın performans sıralaması...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANMIŞTI?

Avantaj oyunu için her iki takımdan dört kadın, dört erkek karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda seçme avantajını, hem erkekler hem kadınlarda avantaj oyununu kazanan takım elde etti. Oyun sonunda kazanan Gönüllüler Takımı oldu.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU HEYECANI

Dokunulmazlık oyunu öncesi oynanan avantaj oyununu kazanan Gönüllüler, seçme avantajını elde etti. Kıran kırana geçen Survivor 2. dokunulmazlık oyununu 10-7 skor ile Gönüllüler kazandı.

ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Ünlüler ile Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında final dokunulmazlık için mücadele ettiler.

Ünlüler ile Gönüllüler, birer dokunulmazlık oyununu kazanınca final oyunu oynandı. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ise bayrak oyunu belirledi.

Çok iyi bir oyun ortaya koyan Gönüllüler, avantaj oyununu, 2. dokunulmazlık oyununu ve son olarak Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Böylelikle bu akşam yapılacak ada konseyinde Ünlüler takımından bir kişi eleme potasına gitmek zorunda kalacak.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından bir kişi bu akşam arkadaşlarının oyları ile eleme potasına gitti. Gecenin sonunda yapılan ada konseyinde en çok oyu alan isim Derya oldu. Böylelikle Derya eleme adayları arasında yer aldı.