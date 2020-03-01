Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 29 Şubat 2020? İşte Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler ödül oyununu kazananı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin yayınlanan son bölümünde ödül, dokunulmazlık ve avantaj oyunu oynandı. Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, patates ve yağ paketi erzak ödülü için parkurda ter döktü. Avantaj oyununda ise kadınlar ve erkekler ayrı ayrı mücadele etti. Gecenin sonuna doğru eleme için kritik önem taşıyan dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bir kez daha parkurda mücadele etti. Oyunların ardından Survivor son bölümde kazanan takım belli oldu. Peki, 29 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Ödül oyununu hangi takım aldı? İşte, Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kazanan takım.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

29 Şubat 2020 tarihli Survivor 9. bölümde erzak oyununda Gönüllüler, Ünlüler parkurda zorlu anlar yaşadı. Kişi başına 4 patates alacakları ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Survivor ödül oyununu Gönüllüler takımı 10-7 skorla kazandı.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde ödül oyunu öncesi yarışmacılar avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Takımlar kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı yarıştı. Ünlülerden Mert, Barış, Parviz, Sercan'a karşılık Ardahan, Cemal Can, Burak ve Ceyhun sahaya çıktı. Avantaj oyununda kadınlarda ise Ünlülerden Elif, Derya, Aycan'a karşılık Meryem, Nisa ve Evrim parkurda karşı karşıya geldi.

Dokulmazlık oyunu öncesi oynanan avantaj oyununu kazanan takım olmadı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları denge oyunu oynadı. Su üzerinde kurulmuş tahtada yarışmacılar dengede durmaya çalıştı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu bu hafta Ünlüler takımı kazandı.