Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte haftanın ikinci eleme adayı!

Survivor'ın son bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler dokunulmazlık mücadelesi verdi. Zorlu parkurda yarışmacılar arasındaki rekabet çok çekişmeli geçti. Survivor'da bu akşam ikinci eleme adayı belirlendi. İşte, bu akşam Survivor'da yaşananlar...

Sevilen yarışma Survivor 2021’de Ünlüler ile Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Survivor son bölümde dokunulmazlığı Gönüllüler kazanmış, Ünlülerden eleme adayı Sergen olmuştu.

2 Mayıs Pazar Survivor 82. bölümde dokunulmazlığın ikinci ayağında kritik bir mücadele verildi. 2. dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla kazanan Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyine geçildi. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler için toplanan ada konseyinde bir eleme adayı daha belirlendi.

Ada konseyinde en çok oyu alan Merve Aydın bu haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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