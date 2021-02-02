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Televizyon
Haber Giriş: 02.02.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Survivor Doğan kimdir? Survivor Doğan Keser ünlüler takımına dahil oldu

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Survivor Doğan kimdir? Survivor Doğan Keser ünlüler takımına dahil oldu
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Survivor Doğan Keser, ünlüler takımına sonradan katılmasının ardından biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. İnstagram fenomeni olan Doğan Keser, bir dönem Zeytinburnuspor'da forma giymişti. Peki, Survivor 2021'i takip eden pek çok kişinin dikkatini çeken Doğan Keser kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Survivor Doğan Keser 1995 yılında dünyaya geldi. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açtı. 25 yaşında olan Doğan Keser sosyal medya fenomeni olarak geniş bir kitleye hitap ediyor. Fenomen Doğan Keser ''Sensin'' videolarıyla tanınmıştı. 

Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.

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