Survivor Doğan kimdir, kaç yaşında? Doğan Keser eleme potasında!
Survivor yarışmacısı Doğan bu hafta eleme potasında yer alan isimler arasında yer alıyor. Survivor Doğan’ın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte Ünlüler takımına yedek kadrodan katılan yarışmacı hakkında merak edilenler..
Doğan Keser, Survivor 2021 kadrosunda bulunuyor. Bu hafta eleme potasına giden ilk isim olan Survivor Doğan, 1992 İstanbul doğumlu. Doğan Keser sosyal medyada ''Sensin'' videolarıyla tanınmıştı.
SURVİVOR YARIŞMACISI DOĞAN KESER KİMDİR?
Survivor 2021 yarışmacısı olan Doğan Keser, sosyal medya fenomeni. 1991 İstanbul doğumlu olan Doğan Keser, Zeytinburnu spor altyapısında yetiştikten sonra profesyonel olarak A takımda oynadı. Keser, askerlik dönüşünde çeşitli serbest meslek işlerinde atılım gösterdi. Sonrasında abisiyle İstanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açtı.
Doğan Keser sosyal medyada ''Sensin'' videolarıyla tanınmıştı. Survivor Doğan evli ve bir kızı bulunuyor.