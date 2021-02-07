Survivor Doğan kimdir, kaç yaşında? Doğan Keser eleme adayı oldu!

Doğan Keser, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Bu hafta dokunulmazlığın ilk oyununu kaybeden Ünlüler takımı eleme adayı olarak Doğan’ı belirledi. 25 yaşında olan Doğan Keser sosyal medyada ‘Sensin’ videolarıyla tanınmıştı.

SURVİVOR YARIŞMACISI DOĞAN KESER KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı olan Doğan Keser, sosyal medya fenomeni.1995 doğumlu olan Doğan Keser, Zeytinburnu spor altyapısında yetiştikten sonra profesyonel olarak A takımda oynadı. Keser, askerlik dönüşünde çeşitli serbest meslek işlerinde atılım gösterdi. Sonrasında abisiyle İstanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açtı.

25 yaşında olan Doğan Keser sosyal medyada ''Sensin'' videolarıyla tanınmıştı. Survivor Doğan evli ve bir kızı bulunuyor.