Şener Üşümezsoy: Survivor çok basit kalır

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programına konuk oldu.

Üşümezsoy yeni sezonu heyecanla beklenen ‘Survivor’ yarışmasına katılıp katılmayacağı sorulunca iddialı konuştu.

Üşümezsoy “Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” dedi.



ACUN 500 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ



Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile aralarının bozuk olduğunu da itiraf eden bilim insanı “Acun’un ben baş starıyım. Daha önce ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var” diye konuştu.

Tuğba Özay ile timsahların olduğu gölde yüzdük

Şener Üşümezsoy, yıllar önce televizyon programı için gittiği Kenya anısını anlattı:

“Kenya’ya çekime gittik, bir yarışma programı için. Ben bir anda timsah dolu göle atladım ve yüzmeye başladım. Tuğba Özay da vardı, çılgın bir kız. Onunla açıldık ve yüzdük. Çünkü ben araştırmıştım ve timsahların dört ayağını yere basmadan avlarına saldıramadığını öğrenmiştim. Bunun verdiği güvenle çok rahat yüzdüm ve yapım çok güzel görüntüler almıştı. Ama buna rağmen çok korkmuşlardı.”