Survivor Ceyhun Uzun kimdir? Survivor Ceyhun'un kızıyla ilgili hayat hikayesi

TV8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020'de yarışan Ceyhun Uzun, hayat hikayesi ile izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kazandığı ilk oyunu ölen kızına adayan Ceyhun Uzun'un yarışma sonrası duygularını ifade etmesi, gündeme geldi. Başarısı ve performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Survivor Ceyhun'un hayatı, internette en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Survivor Ceyhun kimdir ve kaç yaşındadır? sorusunun yanıtını arayanlar için Ceyhun Uzun'un hayatıyla ilgili merak edilenler.

SURVİVOR CEYHUN'UN BİYOGRAFİSİ

Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.

HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI

Survivor 2020’nin ilk bölümünde, kızını kaybettiği günleri anlatan gönüllüler takımından Ceyhun Uzun'un hikayesi dinleyenleri duygulandırdı. Ceyhun Uzun'un sözleri:

“Dört yaşındayken annem-babam ayrıldı. Ben ve kardeşimi baba aldı, İngiltere’ye yerleştik. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim ve kazandım. 1988’le eşimle tanıştım Kuzey Kıbrıs’ta, 1990’da evlendik, 1995’te kızımız doğdu Tanyeli. Çok süper bir çocuktu, mutluyduk, çok bir şey istemezdik hayattan. 2013’te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya. Eşim işine döndü, kızım okuluna döndü ama bir korku vardı içimde. Maalesef 6 ay sonra baş ağrısı vardı. Götürdük hastaneye, 3-4 gün bekledik. Dedi ki netice ne olursa olsun bana söylemeyin, doktorun yüzünden hemen anladım. Dedi ki 3 haftası kaldı kızınızın. 21 yaşında nişan yapmak istiyordu erkek arkadaşınla, nişanı öne çektik. Çok mutluydu, sarıldı bana. Çok severdi nişanlısını. Maalesef 2016’nın başında Tanyeli’mizi kaybetti, inşallah o bir melek oldu. Ben işe devam ettim 1 ay sonra, eşim kendinde değildi. Hiçbir şey incitemez beni artık ondan sonra, hiçbir şey zor değil.”