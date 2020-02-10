Survivor Ceyhun Uzun kimdir nereli ve kaç yaşında?
Survivor Ceyhun Uzun, konuşması ve duruşu ile yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Survivor 2020'ye İngiltere'den katılan ve İngiltere'de polis memurluğu yapan Survivor Ceyhun Uzun, birçok alanda olimpiyat derecesi elde etmiştir. Peki, Survivor Ceyhun Uzun nereli kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Survivor Ceyhun Uzun, yarışmanın araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Dünya çapında pek çok etkinliğe katılan ve gösterdiği mücadele ile dikkatleri üzerine toplayan Ceyhun Uzun, İngiltere'de polis teşkilatına da uzun bir süre hizmet etmiştir. İşte, Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Ceyhun Uzun hakkında bazı bilgiler
SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?
Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.
1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,
2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,
3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.
İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var
Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.
2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.
2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.
En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.
2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.
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