Survivor Ceyhun Uzun kimdir kaç yaşında ve nereli? Survivor gönüllüler kadrosunda yer alan Ceyhun Uzun'un hayatı

Survivor Ceyhun Uzun, yarışmanın ilk günü itibariyle araştırılan isimler arasında yer alıyor. Polis memurluğu yapan, bunun dışında pek çok sosyal organizasyona da katılan Ceyhun Uzun, 3 defa dünya rekoru elde etmiştir. Peki, Survivor Ceyhun Uzun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Ceyhun uzun hakkında bazı bilgiler

Survivor Ceyhun Uzun, duruşu ile yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Survivor 2020'de gönüllüler takımı için mücadele edecek olan Ceyhun Uzun, İngiltere'de pek çok rekora sahiptir. Peki, Survivor Ceyhun Uzun kimdir ve kaç yaşında? İşte, kızını kanser dolayısıyla kaybeden ve kendisini kanserle mücadeleye veren Ceyhun Uzun hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.