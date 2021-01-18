Survivor Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal kimdir? Cemal Hünal'dan eşine romantik mesaj

Lale Cangal 1981 yılında Hollanda‘da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden mezun oldu. Bugüne kadar Yeniden Başla, Annem, Benden Baba Olmaz, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu, Emret Komutanım, Herkes mi Aldatır ve Araf Zamanı isimli projelerde yer aldı. 2011 yılında oyuncu Cemal Hünal ile evlendi. Bu evliliğinden Doğan Atilla isminde bir oğlu var. Lale Cangal’ın kendi adını taşıyan bir takı markası var.