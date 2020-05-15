Survivor Cemal Can'ın yakın arkadaşı Danla Bilic kimdir, kaç yaşında? Cemal Can ve Danla Bilic’in tanışma hikayesi
Youtube videolarıyla ün kazanan Danla Bilic, zaman zaman Survivor’a da konu oluyor. 2020 sezonunun Gönüllüler yarışmacısı Cemal Can ile yakın arkadaş olduğu bilinen Danla Bilic, iletişim ödüllerinde arkadaşına moral vermiş, destek paylaşımlarında bulunmuştu. Cemal Can ise Danla Bilic ile tanışma hikayesini anlatmıştı. Peki, Survivor Cemal Can'ın yakın arkadaşı Danla Bilic kimdir, kaç yaşında? Cemal Can ve Danla Bilic’in tanışma hikayesi...
Youtube videoalarının yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanan Danla Bilic, üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk olarak Twitter paylaşımlarıyla ismini duyuran Danla Bilic, YouTube’da yayınladığı makyaj videolarındaki üslubuyla sık sık adından söz ettirdi. Kendi makyaj markasını kuran Danla Bilic, bir videosunda okulu bıraktığını açıkladı.Bir dönem aldığı kilolarla dikkat çeken Danla Bilic 'Eskişehir Anadolu Üniversite'sinin konferansına konuşmacı olarak katılmıştı. O gün, üzerine giydiği kıyafet ve fazla kilosu hayranlarının dikkatini çekmişti.
Survivor Cemal Can ve Danla Bilic’in tanışma hikayesi
Cemal Can, Survivor’ın bölümlerinden birinde yarışmacıların sorusu üzerine Danla Bilic ile tanışma hikayesini anlamıştı. Danla Bilic ile arkadaşlığının 7-8 seneye dayandığını söyleyen Cemal Can, okulda ilk onunla tanıştığını ve onu çok sevdiğini belirtti.
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