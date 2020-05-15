Survivor Cemal Can'ın yakın arkadaşı Danla Bilic kimdir, kaç yaşında? Cemal Can ve Danla Bilic’in tanışma hikayesi

Youtube videoalarının yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanan Danla Bilic, üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk olarak Twitter paylaşımlarıyla ismini duyuran Danla Bilic, YouTube’da yayınladığı makyaj videolarındaki üslubuyla sık sık adından söz ettirdi. Kendi makyaj markasını kuran Danla Bilic, bir videosunda okulu bıraktığını açıkladı.Bir dönem aldığı kilolarla dikkat çeken Danla Bilic 'Eskişehir Anadolu Üniversite'sinin konferansına konuşmacı olarak katılmıştı. O gün, üzerine giydiği kıyafet ve fazla kilosu hayranlarının dikkatini çekmişti.

Survivor Cemal Can ve Danla Bilic’in tanışma hikayesi

Cemal Can, Survivor’ın bölümlerinden birinde yarışmacıların sorusu üzerine Danla Bilic ile tanışma hikayesini anlamıştı. Danla Bilic ile arkadaşlığının 7-8 seneye dayandığını söyleyen Cemal Can, okulda ilk onunla tanıştığını ve onu çok sevdiğini belirtti.