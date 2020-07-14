Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor finalisti Cemal Can Canseven'in biyografisi ve hayatı

Survivor Ünlüler Gönüllüler kadrosunda yer alan Cemal Can Canseven, Barış'la beraber finalist olmaya hak kazandı. Cemal Can'ın şampiyon olup olmayacağı salı akşamı kesinleşecek. Survivor 2020 yarışmasının dikkat çeken ismi Cemal Can, sosyal medya fenomini Danla Bilic'in yakın arkadaşı olarak da gündeme gelmişti.

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya geldi.

İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

Survivor Cemal Can ve Danla Bilic’in tanışma hikayesi

Cemal Can, Survivor’ın bölümlerinden birinde Danla Bilic ile tanışma hikayesine de değinmişti. Bir soru üzerine Danla Bilic ile arkadaşlığının 7-8 seneye dayandığını söyleyen Cemal Can, okulda ilk onunla tanıştığını ve onu çok sevdiğini belirtti.