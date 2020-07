Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Can Canseven'in biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler

Survivor Cemal Can kimdir? Survivor 2020 favori isimlerinden olan Cemal Can, adını finale yazdırmayı başardı. Survivor Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Cemal Can Canseven, özellikle son bölümlerde dokunulmazlık oyunlarında gösterdiği başarılarla dikkatleri üzerine topladı. 5 ay boyunca Survivor olma hayalini son ana kadar sürdüren Survivor Cemal Can'ın hayatı, yarışmanın hayranları tarafından merak ediliyor. İşte, Survivor finalisti Cemal Can Canseven'in biyografisi ve hayatıyla ilgili ayrıntılar.

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya geldi.

İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

Survivor Cemal Can ve Danla Bilic’in tanışma hikayesi

Cemal Can, Survivor’ın bölümlerinden birinde Danla Bilic ile tanışma hikayesine de değinmişti. Bir soru üzerine Danla Bilic ile arkadaşlığının 7-8 seneye dayandığını söyleyen Cemal Can, okulda ilk onunla tanıştığını ve onu çok sevdiğini belirtti.