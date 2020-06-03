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Haber Giriş: 03.06.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Cemal Can Canseven nereli?

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Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Cemal Can Canseven nereli?
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Survivor’da gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Cemal Can Canseven merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? İşte sempatik tavırları ve performansı ile beğeni kazanan 25 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya gelen Cemal Can Canseven ile ilgili merak edilenler…

Cemal Can Canseven, başarılı performansı ve sempatik tavırları ile Survivor’ın beğenilen yarışmacıları arasında yer alıyor. Gönüllüler takımı yarışmacılarından olan Cemal Can Canseven sosyal medya fenomini Danla Bilic ile olan arkadaşlığı ile de kendinden söz ettiriyor. İşte DJ’lik alanında uzmanlaşmış, annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Survivor Cemal Can’ın hayatı…

SURVİVOR CEMAL CAN CENSEVEN KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi.

İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır.

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