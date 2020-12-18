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Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Cemal Can Canseven hakkında bilgiler

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Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Cemal Can Canseven hakkında bilgiler
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Cemal Can Canseven, MasterChef’in yeni bölümüne konuk olan isimler arasında bulunuyor. Survivor şampiyonu MasterChef’te Emir ile bir ekip olacak. İkili en başarılı tabağı yapmak için yarışacak. Peki, Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven merak edilen isimler arasında yerini aldı. 24 yaşında olan Cemal Can bu hafta MasterChef’e konuk olacak ve Emir ile beraber yarışacak. İkili en iyi tabağı yapmaya çalışacaklar. İşte İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven hakkında bilgiler

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında Cemal Can Canseven hakkında bilgiler

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır. Cemal Can Canseven Survivor 2020’nin şampiyonu olmuştur.

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