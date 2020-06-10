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Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:01,Son Güncelleme:

Survivor Cemal Can Cansever kimdir kaç yaşında? İşte Cemal Can'ın bilgileri

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Survivor Cemal Can Cansever kimdir kaç yaşında? İşte Cemal Can'ın bilgileri
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Survivor yarışmasının sevilen isimlerinden Cemal Can kimdir ve kaç yaşında sorusu internette merak edilen konular arasında yer alıyor.. İşte Cemal Can Cansever'in merak edilen bilgileri

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Survivor Cemal Can Cansever kimdir kaç yaşında İşte Cemal Canın bilgileri

Cemal Can gözyaşlarına boğuldu...

Evrim, Nisa, Ardahan, Yasin ve Cemal Can ödül olarak aileleri ile görüntülü konuşma hakkı kazandılar. Önce ablası ardından da anne ve babasıyla görüşen Cemal Can'ın gözyaşları geceye damga vurdu.

Ablasının 'senin özleminden zayıfladım' dediği Cemal Can'ın duygusallığı annesi ile konuşmaya başlayınca zirveye ulaştı. Cemal Can annesinin 'ağlama' sözlerine, 'Nasıl ağlama? Sen buraya gel de sen ağlama' sözleriyle karşılık verdi.

 

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