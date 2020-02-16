MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Cemal Can Canseven kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Cemal Can Canseven'in hayatı
GeriTelevizyon Survivor Cemal Can Canseven kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Cemal Can Canseven'in hayatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 16.02.2020 - 21:00,Son Güncelleme:/

Survivor Cemal Can Canseven kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Cemal Can Canseven'in hayatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Cemal Can Canseven kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Cemal Can Canseven'in hayatı

Survivor ünlüler gönüllüler heyecanı 16 Şubat akşamı başladı. Bu sene Survivor'un gönüllüler takımında yer alan Cemal Can Canseven şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Cemal Can Canseven Türkiye'nin yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Peki, Survivor Cemal Can Canseven kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Cemal Can Canseven'in hayatı ve biyografisi.

Survivor Cemal Can Canseven, gönüllüler takımı adına mücadele edecek. Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Survivor Cemal Can, DJ'lik eğitimi de almıştır. Peki, Survivor Cemal Can kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, Cemal Can hakkında bazı bilgiler

Gönüllüler takımı için mücadele edecek olan Survivor Cemal Can, yarışmayı izleyen pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Survivor Cemal Can kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Survivor 2020 gönüllüler kadrosu açıklandıSurvivor 2020 gönüllüler kadrosu açıklandı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle