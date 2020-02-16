Survivor Cemal Can Canseven kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Cemal Can Canseven'in hayatı

Survivor Cemal Can Canseven, gönüllüler takımı adına mücadele edecek. Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Survivor Cemal Can, DJ'lik eğitimi de almıştır. Peki, Survivor Cemal Can kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, Cemal Can hakkında bazı bilgiler

Gönüllüler takımı için mücadele edecek olan Survivor Cemal Can, yarışmayı izleyen pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Survivor Cemal Can kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.