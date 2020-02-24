Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Danla Bilic’le çektiği ayak videosuyla tanınmıştı
Survivor 2020’nin en çok konuşulan isimlerinden biri de Gönüllüler takımındaki Cemal Can Canseven oldu. Gerek mimikleri gerekse sözleriyle zaman zaman sosyal medyaya da konu olan Cemal Can Canseven, ilk haftanın sms oylamasında 1. sırada yer almıştı. Issız adada yaşadığı zorluklar nedeniyle gözyaşlarına boğulan Canseven'e yakın arkadaşı Danla Bilic de destek veriyor. Peki, Survivor öncesinde Danla Bilic’le çektiği ayak videosuyla tanınan Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında?
Survivor 2020’nin en genç isimlerinde Cemal Can Canseven, 24 yaşında ve İzmir doğumlu. Annesi Rize, babası Selanik göçmeni. Kendisinden 9 yaş büyük olan bir ablası var.
Cemal Can Canseven liseye kadar olan eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul’a geldi.İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı.
Arkadaşının tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy’de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
Cemal Can Canseven, sosyal medyanın en tanıdık isimlerinden Danla Bilic'in en yakın arkadaşlarından biri. Makyaj videolarına kendine has bir şekilde isimler veren Danla Bilic, "Yıkılmadım ama ayakta da değilim makyajı" videosunda Cemal Can Seven’e yer vermişti. Cemal Can Canseven'in normalinden biraz daha uzun olan ayak parmakları dikkat çekmiti. Bilic “”Hep en yakın arkadaşlarımdan biriyle video çekmek istemiştim ve maalesef ki en uzun ayak parmağına sahip olduğu için ona nasip oldu" notuyla paylaşmıştı.
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