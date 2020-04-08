Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?

Cemal Can Canseven, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmacıları arasında yer alıyor. TV 8’in sevilen yarışması bu yıl da izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Gönüllüler Takımının başarılı yarışmacısı Cemal Can Canseven sempatik tavırları ve başarılı yarışları ile dikkat çekiyor. İşte Cemal Can Canseven'in hayatı ile ilgili merak edilenler...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır.