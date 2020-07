Survivor canlı yayında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 132. son bölüm ve günü kazananı

Survivor 2020 büyük final öncesi dokunulmazlık mücadelesiyle izleyici karşısına çıktı. Cemal Can ve Berkan mücadelesinin nefesleri kestiği Survivor son bölümde Barış'ın performansı büyük beğeni topladı. Canlı yayın dokunulmazlık oyunu sonunda açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor finalinin Galataport'ta olacağını açıkladı. İşte, Survivor 132. son bölüm özeti ve Survivor finaliyle ilgili Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama.

SURVİVOR'DA CANLI YAYINDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin canlı yayında ekranlara gelen 132. bölümünde Final Dörtlüsü arasındaki mücadelede parkura ilk çıkan Barış ile Yasin oldu.

İkili arasında yaşanan karşılaşmada kazanan Yasin oldu.

Sonraki karşılaşmada Cemal Can ile Berkan arasındaki mücadelede ise kazanan Cemal Can oldu. Bir sonraki turda Barış ile Yasin karşılaşmasından Barış galip geldi. Rakiplerini eleyerek eşleşen Berkan ile Cemal Can, final için karşı karşıya geldi.

Berkan ile Cemal Can, dokunulmazlık oyununda son kez parkura çıktı. Bu nefes kesen mücadeleden galip çıkan Berkan, canlı yayındaki oyunda finalde Barış'ın rakibi oldu.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE OLACAK?

Canlı yayın dokunulmazlık oyunu sonrası açıklama yapan Acun Ilıca, Survivor 2020 finalinin Galataport'ta olacağını söyledi.

Final öncesi canlı mücadeleler gerçekleşeceğini Acun Ilıcalı şunları söyledi;

“Hiçbir Survivor’da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak.

Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak.

İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13’ü akşamı Türkiye’de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız.

Çarşamba, Perşembe yeni dokunulmazlıklar oynanacak. Perşembe akşamı eleme olacak. Ve 4 yarışmacı kalacak. Cuma ve Cumartesi canlı yayınlanacak iki oyun, iki konsey sizi bekliyor. Cumartesi akşamı eleme olacak. Pazar günü üç yarışmacı kalmış olacak. Bu üç yarışmacı, İstanbul’daki yarışmacılarla Survivor’da yüzleşme dediğimiz bölümü yaşayacak. Oradaki yarışmacılar, sorular soracak. Canlı yayında oylama olacak. Sonra seyircilerimizin oyuyla finale çıkan iki yarışmacı, aynı gece konsey sonrası uçağa binerek Pazartesi günü İstanbul’da Büyük Finalde yerlerini alacak.

Büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Bu sene Survivor’da final iki gün sürecek. Ve Salı akşamı da yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor’ın şampiyonu, bu yılın şampiyonu, bu yılın Survivor’ı ortaya çıkacak.

SURVİVOR'DAN EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde, dokunulmazlığı kazanan Berkan, Cemal Can'ı eleme adayı olarak belirledi. Elif ve Cemal Can arasında geçen SMS oylamasında adadan elenen isim Elif oldu.

Survivor Elif konseyde yaptığı duygusal konuşmayla dikkat çekti.