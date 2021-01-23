Survivor Çağrı ve Poyraz kavgası sosyal medyaya da konu oldu – Sinir krizi geçiren Çağrı kimdir, diskalifiye olur mu?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler 23 Ocak 2021 fragmanı ekranlara geldi. Tanıtımda yaşanan olaylar sonrası gözler yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi. Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı, bugün önemli bir erzak oyununda karşı karşıya gelecek. Açlıkla ve zorlaşan oyunlarla birlikte iki takım arasında gerilim yaşanacak.



Çağrı Atakan'ın gönüllüler takımından bir kişiye "Senin sahte olduğunu biliyorum" demesi ile oyun alanı birden karışıyor.



Çağrı'ya tepki gösteren Poyraz'ın "Abi demek yok artık sana. Terbiyesizlik yapana abi yok." demesi ise büyük kavganın fitilini ateşliyor. Bir anda başlayan hararetli tartışmada Çağrı gönüllülerin üzerine yürüdü. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Atakan'ın ilginç tavırları dikkat çekti.



Dora, Poyraz ve Çağrı arasında yaşanan gerginliğin sonunda diskalifiyenin olup olmayacağının ise yeni bölümde netleşmesi bekleniyor.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacılarından olan Çağrı Atakan 1981 Ankara doğumlu. Atakan, eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Bir dönem sosyetik güzel Eda Taşpınar ilişkisiyle konuşulan Çağrı Atakan, yarışmaya dahil olmadan önce ayrılık açıklamasında bulunmuştu.