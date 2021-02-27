Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan ada konseyinde sert çıkış!

Survivor 2021 27 Şubat akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Çağrı'ya "Burası yarışma ve bir kuralları var" sözleri merak dolu anlara neden oldu. Çağrı ve Dora arasında iplerin gerilmesi ile yaşanan kavga ada konseyinde ele alınacak. Ancak Çağrı'nın akıbeti henüz belli değil. Gözler şimdi Acun Ilıcalı'nın cumartesi akşamı yapacağı açıklamada.

ÇAĞRI VE DORA ARASINDA KAVGA ÇIKMIŞTI

Yarışmanın perşembe günü yayınlanan bölümünde Çağrı ve Dora arasında sinirler gerilmişti. Skorda 8-7 ünlülerin önde olduğu sırada parkura çıkan Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında tartışma çıktı. Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevinmeye başladı. Dora "Sen neye seviniyorsun?" sözüne karşılık Doğan "Senlik gram bir şey yok oğlum!" diyerek cevap verdi.

Bunun üzerine Dora "Sen kime oğlum diyorsun?" diyerek Doğan'ın üzerine yürüdü. Çağrı ise ikiliyi ayırmaya çalışırken, bir anda kendisi de kavganın tarafı oldu ve tartışma iyice büyüdü. Sinirden çılgına dönen Çağrı'yı ise İsmail Balaban güçlükle sakinleştirdi.

Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı yarışmacılar uzun bir süre sakinleşmeye çalıştı. Oyunun sunuculuğunu yapan Murat ise yarışmacıları "Kavga istemiyoruz" diyerek uyardı.