Survivor Çağrı Atakan kimdir? Çukur dizisi ile dikkat çekmişti! İşte Survivor Çağrı'nın hayatıyla ilgili merak edilenler

Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan, yarışmanın yeni sezonunda ünlüler takımındaki performansıyla gündem oldu. Güç ve denge oyunlarında iddialı olacağı öne sürülen Survivor Çağrı'nın biyografisi yarışmanın son bölümünde merak konusu oldu. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat veren başarılı oyuncunun ada yaşamına adapte olup olamayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol alarak kariyerinde önemli adım attı. Dizi ve sinemalardaki çalışmalarını devam ettiren Atakan İstanbul'da yaşamını devam ettiriyor.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı.

Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

Yarışmayı uzun süredir takip ettiğini belirten Atakan, Survivor'daki iddiasıyla ilgili, " 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. 1-2 dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum." açıklamasında bulunmuştu.