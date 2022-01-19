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Survivor Çağan Atakan Arslan oyun kaybetti... Oğlu Aslan gözyaşlarına boğuldu!

#Çağan Atakan Arslan#Survivor#Leon Aslan

2016 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olan Çağan Atakan Arslan bu yıl Survivor All Star ünlüler takımında yer alıyor. Ailesini İstanbul'da bırakıp Dominik'e giden Arslan'a oğlu Leon Aslan'dan destek geldi!

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Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından olan 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, Dominik'te mücadelesini sürdürüyor. Yarışmaya gitmeden önce oğluna 'şampiyonluk' sözü veren Arslan, kazandığı oyunları da oğluna adıyor.

Dün üç kez parkura çıkıp iki oyun kaybeden ‘Avatar’ oğlu Aslan'ı üzdü. Babasının kaybetmesini gözyaşları içinde izleyen Aslan son oyunda gelen galibiyetle sevinç çığlıkları attı. O anları Arslan'ın eşi Serap Korkmaz kayda aldı.

Sosyal medya hesabından yaşadıkları büyük heyecanı paylaşan Korkmaz altına, 'Atakan bugün oyun kaybedince Aslan'ın ağlaması... Ben de beklemiyordum. Eğer hiç oyun alamasaydı eski videolarını izletecektim. Sonunda oyun alınca Aslan ve Yaman'ın sevinci...' mesajını düştü.

Survivor Çağan Atakan Arslan oyun kaybetti... Oğlu Aslan gözyaşlarına boğuldu

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Çağan Atakan Arslan daha önce verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

BABALIK BENİ DEĞİŞTİRDİ

"Baba olduktan sonra hayatım da çok şey değişti. Biraz zormuş açıkçası. Hep derler ya ‘baba olunca anlarsınız’ doğduktan sonra anladım. Tarif edilemez bir duygu. Başka hiçbir şeyi böyle sevemezsiniz. Eşimi de çok seviyorum, ama çocuğun sevgisi başka.

Maçlarda bile bunu aklımdan çıkarmıyorum, ‘rakibimin de bir çocuğu vardır, akşam eve gidecek, çok da zorlamayayım’ diyorum kendi kendime.

Ben oğlumun doğumuna girdim. Eşim normal doğum yaptı, o günden sonra bir soğuma olmadı ben de hatta daha da bağlandım diyebilirim.
Benim eşim pahalı şeylerden mutlu olan biri değil, biz birlikte yan yana olalım o zaman daha mutlu oluyor."

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#Çağan Atakan Arslan#Survivor#Leon Aslan

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