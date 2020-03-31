Survivor Burak kimdir nerelidir? Survivor Burak kaç yaşında?
Survivor Burak Yurdugör, yarışmayı sıkı sıkıya takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Şu ana kadar yarışmada sakinliğiyle dikkat çeken Survivor Burak, yüzme, basketbol, amerikan futbolu dallarında spor yapmıştır. Survivor Burak aynı zamanda fitness ve crossfit uygulamalarını da gerçekleştirmiştir. Peki, Survivor Burak kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler
Survivor Burak Yurgugör 21 yaşında ve İstanbul doğumludur. Burak Yurdugör'ün babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.
Şu anda Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak crossfit ve fitness ile uğraşıyor.
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