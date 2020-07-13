Survivor Burak kimdir, kaç yaşında? Burak Yurdugör hakkında bilgiler

İstanbul'da dünyaya gelen Burak'ın babası İsviçre Zurich doğumlu fakat aslında kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor, bir kız kardeşi var.

Babaannesi ve ailesi ile beraber yaşayan 21 yaşındaki Burak Yurdagör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümüne devam eden Burak'ın sporla tanışması ilkokula dayanıyor.

Belli bir süre yüzme ile basketbolu birlikte götüren ve üniversitede kısa süreliğine Amerikan futbolu oynayan Yurdagör, şimdilerde ise crossfit ve fitness ile uğraşıyor