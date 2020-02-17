Survivor Burak kimdir 2020? Survivor Burak kaç yaşında ve nereli?

Survivor Burak, 21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.

Şu an da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şu an da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.