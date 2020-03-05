Survivor bu akşam var mı, hangi günler yayınlanıyor? Yeni bölüm fragmanında korku dolu anlar

Yayın hayatına 16 Şubat'ta başlayan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler, haftanın 5 günü TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 5 Mart Perşembe akşamı Survivor'un yeni bölümünün yayınlanmamasından dolayı yarışmanın hangi günler ekranlara geldiği izleyenler tarafından merak konusu oldu. Öte yandan yarışmanın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ünlüler takımında bir kişinin yere yığılması çarpıcı anları ekranlara getirdi. Peki, Survivor bu akşam neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler ve yeni bölüm fragmanından görüntüler.

SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor 2020'nin yeni bölümü perşembe akşamları yayınlanmıyor. Survivor Ünlüler Gönüllüler bu yıl pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekranlara geliyor. Survivor programının yayın günleri ilerleyen günlerde değişkenlik gösterebilecek.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'un 6 Mart Cuma akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ünlüler takımında bir yarışmacının herkes uyduğu sırada yere düşmesi korku dolu anlara neden oldu. İşte, Survivor yeni bölüm fragmanı;

BU HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

3 Mart Survivor'un son bölümünde SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en fazla oyu alan iki isim Barış ve Ersin oldu. Ersin eleme adayı olarak İrem'in ismini söyledi. Barış ise Sercan'ın ismini verdi.

Yapılan oylamanın ardından Survivor'a bu hafta veda eden isim Derya Can Göçen oldu.