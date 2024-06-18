Survivor bitti, ortalık karıştı... Nagihan ile Yunus Emre birbirine girdi!

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Nagihan, Twitter sayfasında Yunus Emre'yi kast ederek "Tiniyetsiz müptezel boş yapmasın hele onun kendi karısı için bile şüphe duyan aciz bir varlık o! Kendi karısının bile hamileliğinden şüphe duyduğunu ve nice nice konuları bir açarsam insan içine çıkamaz DNA der susarım! Benimle dans edemez o! Açtırmasın bayramlık ağzımı. Senin adada yaptığın her pisliğini A'dan Z'ye çarşaf çarşaf anlatmazsam insan değilim pis hırsız! Yaptıkların yanına kar mı kalacak sanıyorsun! Daha kendi evlilik yüzüğünün başına gelenleri; o yüzük ne için feda ettiğine hiç girmiyorum... Benim bacağım için özel getirdiğim aletin başına gelenleri ah ah... Seni pis müptezel! Seni sarı sıçan seni! Sen benim gibi birine bulaşmayacaktın... Kendin kaşındın kendin!"mesajını paylaştı.

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Yunus Emre'nin "Survivor'dan beri benden dayak yemeye çalışıyorsun… Sen ne değişik bir manyaksın! Söz dövveceğim seni!" karşılığı ile daha da sinirlenen Nagihan, art arda paylaşımlar yaptı.

"Daha önce eşine şiddet uygulamış bir canlı şimdi bana karşı, kadına şiddeti devam ettiriyor! Bilmediğimiz şeyler değil bunlar. Senden olunca şaşırmadığımız şeyler... Ama şunu unutma Muz Cumhuriyeti değil burası, hatırlatayım dedim! Alenen beni dövmekle tehdit ediyorsun akıllanmazsın sen! Böyle devam et bakalım soluğu nerede alacaksın ben de merak ediyorum!"