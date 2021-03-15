Survivor birleşme partisi ne zaman? Heyecan artıyor

Survivor birleşme partisi ile adalar birleşecek ve yarışmacılar bireysel performanslara daha çok odaklanacak. Yaz aylarına yaklaşılmasıyla birlikte Survivor birleşme partisi ile süreci devam ettirecek olan yarışmacılar, birincilik için daha çok çaba gösterecek. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

2021 sezonunda Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart’ta yapılacağı duyuruldu.

Acun Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'

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