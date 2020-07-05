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Haber Giriş: 05.07.2020 - 00:20,Son Güncelleme:

Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Finale adım adım yaklaşılan Survivor'da haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Bu akşam ekranlara gelen 126. bölümde altı yarışmacı, haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bireysel dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan belli oldu. Heyecanın zirve yaptığı Survivor 2020'nin 126. bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu finali soluk soluğa izlendi. Öte yandan gecenin sonunda bir isim eleme adayı oldu. İşte, Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu hakkında tüm gelişmeler...

Survivor'ın 126. bölümüde altı yarışmacı, haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı için mücadele etti. Günün sonunda kıyasıya mücadelede dokunulmazlığı kazanan belli oldu.

Sercan, önce yarı finalde Yasin'i, sonraki finalde ise Cemal Can'ı geçerek Survivor 2020'de bireysel dokunulmazlığı kazandı. Survivor Cemal Can, Survivor Sercan'a kaybettiği dokunulmazlık oyunu finali sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan, eleme adayı olarak Berkan'ı söyledi.

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