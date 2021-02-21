Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Berkay Yuvakuran hakkında bilgiler

Survivor 2021 kadrosuna katılan Berkay Yuvakuran merak edilen isimler arasında yer alıyor. Başarılı yarışmacı bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğludur.

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Berkay Yuvakuran 25 Kasım 1997 doğumlu. İstanbul Şişli doğumlu olan yarışmacı aslen Bursalı. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu. Futbolcu olan Yuvakuran basketbol ile de ilgilendiği aktardı. Futbola da ilk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 9 yaşından beri futbolla ilgileniyor.

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğlu olan Berkay Yuvakuran, Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'ın kardeşidir.

SEMİH YUVAKURAN HAKKINDA BİLGİLER

Semih Yuvakuran, 1 Eylül 1963, Bursa doğumlu Türk eski millî futbolcudur. Önce Galatasaray'da sonra da Fenerbahçe'de sol bek mevkiinde oynadı.

Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray takımının Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı finale çıkmasında büyük bir rol oynamıştır.

Toplamda 25 kez milli formayı giyen Yuvakuran, 1989 – 1990 sezonunun sonunda Fenerbahçe takımına transfer olmuştur.

Semih Yuvakuran’ın Alperen, Utku ve Berkay adında üçüz erkek çocukları vardır.