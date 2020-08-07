Survivor Berkan’ın Twitter’daki Avengers paylaşımı konuşuluyor – Berkan Karabulut kimdir, neden TT oldu?

Survivor 2020 sezonu sona erdi ancak yarışmacıların yaptığı paylaşımlar takip ediliyor. Son olarak Berkan Karabulut’un yaptığı Avengers paylaşımı dikkat çekti. Karabulut, Avengers paylaşımında aynı ekipte yer aldığı Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven’i etiketledi. Berkan Karabulut’un yarışmanın son bölümlerinde yakınlaştığı Barış Murat Yağcı’ya yer vermemesi bazı kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Tepkiler üzerine Berkan Karabulut, “Fotoğrafı sadece komik buldum ve güldürdüğü için paylaştım , Barış kardeşimdir babakolar lütfen biraz sakin😊” açıklamasında bulundu.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olan Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.



7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.