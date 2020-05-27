Survivor 2020 sezonuyla birlikte gündeme gelen isimlerden biri de Lale Onuk oldu. Gönüllüler ekibinde yarışan Berkan Karabalult'un sevgilisi olan Lale Onuk, sevgilisine sık sık destek paylaşımlarında bulunuyor. Sevgilisini Dominik Adası'na yolcu ederken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Lale Onuk, "Nerede olursan ol, kalbim hep seninle" notunu düşmüştü. Peki, Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk kimdir?

Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşındadır. Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Onuk, sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.