Survivor Berkan kimdir? Ünlüler takımı yarışmacısı Berkan Karabulut'un hayatı ve biyografisi

Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen Berkan Karabulut, hayatı ve biyografisiyle araştırılmaya devam ediyor. Adada gösterdiği performansın yanısıda iddiası ve hırsıyla da dikkatleri üzerine çeken Survivor Berkan şampiyonluk için mücadele veriyor. İşte, Survivor Berkan'ın hayatıyla ilgili bilgiler.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

Survivor 2018’e Marcus isimli yarışmacı erken veda etmek zorunda kalınca Survivor 2018’de artık Berkan Karabulut’lu dönem başladı. Berkan Karabulut aslında Survivor 2018 seçmelerinin tamamını geçmiş ancak Survivor 2018 as kadrosuna Acun Ilıcalı tarafından alınmamıştı. Yedekte olan Gönüllüler takımın yarışmacısı Berkan Karabulut uzun dönemdir Survivor 2018’de yarışacak gibi hazırlıklarına devam etmekteydi.

Berkan Karabulut bir çok ünlü ile spor salonunda beraber çalışma imkanı bulmuştur. Berkan Karabulut Sercan Badur ile de antrenman yapmıştır.