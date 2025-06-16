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Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk nişanlandı!

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#Survivor Berkan Karabulut#Berkan Karabulut#Lale Onuk
Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 14:52

Survivor yarışmasıyla dikkat çeken Berkan Karabulut, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lale Onuk ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen sade ama duygusal bir törenle nişanlandı.

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Geçtiğimiz yıl romantik bir Paris gezisinde Onuk'a evlenme teklifi eden Karabulut, o anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk nişanlandı

Dünyaevine girmek için harekete geçen ikili nişanlandı. Nişan töreninde hem gelenekler, hem de eğlence bir aradaydı. Tören sırasında kız isteme merasimi yapılırken, kahve servisi esnasında renkli anlar yaşandı.

Avatar Atakan, kahveyi karıştırdığı sırada Lale Onuk’a dönerek “Biraz daha tuz koy” şeklindeki esprisiyle konukları kahkahaya boğdu.

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk nişanlandı

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Çiftin nişan töreninden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, çiftin mutluluğuna yüzlerce yorum ve beğeniyle destek verdi.

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#Survivor Berkan Karabulut#Berkan Karabulut#Lale Onuk

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