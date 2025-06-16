Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk nişanlandı!

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Geçtiğimiz yıl romantik bir Paris gezisinde Onuk'a evlenme teklifi eden Karabulut, o anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Dünyaevine girmek için harekete geçen ikili nişanlandı. Nişan töreninde hem gelenekler, hem de eğlence bir aradaydı. Tören sırasında kız isteme merasimi yapılırken, kahve servisi esnasında renkli anlar yaşandı.

Avatar Atakan, kahveyi karıştırdığı sırada Lale Onuk’a dönerek “Biraz daha tuz koy” şeklindeki esprisiyle konukları kahkahaya boğdu.

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Çiftin nişan töreninden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, çiftin mutluluğuna yüzlerce yorum ve beğeniyle destek verdi.