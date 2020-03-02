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Haber Giriş: 02.03.2020 - 19:53,Son Güncelleme:/

Survivor Berkan Karabulut kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor 2020'ye katılan Berkan Karabulut'un hayatı

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Survivor Berkan Karabulut kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor 2020'ye katılan Berkan Karabulut'un hayatı
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Survivor'da diskalifiye olan Fatma ve Erman'ın yerine gelen isimler belli olmaya başladı. Survivor 2020 gönüllüler takımı kadrosuna katılan isimlerden birinin de Berkan Karabulut olması bekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde de yarışmaya başvuran Berkan Karabulut, Survivor'a katılmasının ardından hayatı ve biyografisiyle izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Berkan Karabulut kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor 2020'ye katılan Berkan Karabulut'un hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'e katılması beklenen iki isimden biri olan Berkan Karabulut oldu. Daha önce 2018 sezonunda da Survivor yedek kadroya alınan Berkay Karabulut, bu kez Survivor Gönüllüler kadrosunda yer aldı. Güçlü fiziği ile adından söz ettirmesi beklenen Survivor Berkan Karabulut, Survivor 2020'de şampiyonluk için mücadele edecek. İşte, Berkan Karabulut kimdir sorusunun yanıtını merak edenler için Survivor Berkan'ın biyografisi.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

 

 

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