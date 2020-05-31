Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan’ın sevgilisi kimdir?

Survivor Berkan Karabulut başarılı performansı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Survivor’ın yeni bölüm fragmanına Berkan Karabulut ile Yunus Emre Özden’in tartışması damga vurdu. İzleyiciler ünlüler takımından gönüllüler takımına geçen Berkan Karabulut’un hayatını araştırmaya başladılar. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:

"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.

Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca “neden başladığını asla unutma“ yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık .

SURVİVOR BERKAN’IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşındadır.