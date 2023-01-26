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Survivor Berdan Mardini: 15 günde, 6 kilo verdim, adada kalsaydım birbirimizi yerdik!

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#Berdan Mardini#Survivor Berdan Mardini#Survivor
Survivor Berdan Mardini: 15 günde, 6 kilo verdim, adada kalsaydım birbirimizi yerdik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:40

“Survivor” macerası 15 gün süren Berdan Mardini, Dominik’ten Türkiye’ye döndü. Ünlü türkücü havalimanında verdiği röportajda “15 günde, 6 kilo verdim. İki hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık” dedi.

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Ünlü türkücü Berdan Mardini’nin “Survivor” macerası kısa sürdü. Dominik’te çekilen yarışmadan yaşadığı rahatsızlık sonrası ayrılan Berdan Mardini önceki gün Türkiye’ye döndü. Ünlü türkücüyü havalimanında annesi ve çocukları karşıladı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Mardini, “Evlatlarımdan, ailemden 15 gün bile olsa uzak kalmam beni en çok zorlayan şey oldu” dedi.

Survivor Berdan Mardini: 15 günde, 6 kilo verdim, adada kalsaydım birbirimizi yerdik

15 GÜNDE 6 KİLO VERDİM

Sakallı imajı ve zayıflamış haliyle dikkat çeken ünlü türkücü, “15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım. Kokonat yemekten sürekli cırcır oldum. Ben size daha ne söyleyeyim arkadaşlar. Hep rivayettir dolaşır ya ‘Orada kesin arkadan yemek veriyorlardır’ diye, o söyleyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Survivor’da yemek verseler bana verirlerdi, birinin boğazını sıkacaktım artık. Bir 2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık” diyerek gülümsedi.

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SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Berdan Mardini Survivor’a katılacağı belli olan ilk isimdi. Ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini, son bölümde sağlık sorunu yaşadı. Ödül oyununda tansiyonu düşen Berdan Mardini, Dominik’teki zorlu şartlara sadece 2 hafta dayanabildi.

Survivor Berdan Mardini: 15 günde, 6 kilo verdim, adada kalsaydım birbirimizi yerdik

Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, Berdan Mardini’nin yarışmadan ayrıldığını şu sözlerle duyurdu: “Sevgili Berdan Mardini, Survivor’a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti.”

 

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#Berdan Mardini#Survivor Berdan Mardini#Survivor

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