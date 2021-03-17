Survivor Batuhan kimdir? Survivor Batuhan Karacakaya hangi dizilerde ve filmlerde oynamıştı?

Survivor Batuhan kimdir sorusu yarışmanın izleyenleri tarafından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında ünlüler kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakteri ile çıkış yakalamıştı. Yarışmanın ilk günleri olmasına rağmen performansı ile beğeni toplayan ve adından söz ettiren Survior Batuhan, Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterine de hayat vermişti. İşte, Survivor Batuhan Karacakaya'nın hayatı ve biyografisi

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Survivor Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

DİZİLERİ

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012

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