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Televizyon
Haber Giriş: 25.03.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında? Aşkı Memnu'da 11 yaşındaydı

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Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında? Aşkı Memnu'da 11 yaşındaydı

Aşk-ı Memnu'daki Bülent karakteriyle adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, Survivor sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Aşkı Memnu'da 11 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aşkı Memnu'nun Bülent'i olarak tanınan Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile oldu. Bu dizide Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal karakterinin kardeşi Bülent'i canlandırdı. İki . Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert karakterine hayat vermişti. 

Bu dizi ardından ekran macerasına ara veren genç oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul'un kardeşi Dündar'ı oynadı.

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